Marvel cosmic invasion | la nuova avventura che evita gli errori di marvel vs capcom

Preparati a vivere l’epica battaglia dello spazio con Marvel Cosmic Invasion, il nuovo beat ‘em up che reinventa il modo di combattere. Dimentica gli errori di Marvel vs Capcom e scopri un’avventura retrò ricca di azione, stile e nostalgia, pensata per conquistare sia i fan di lunga data che i nuovi appassionati. Se sei pronto a sbarcare nell’universo Marvel come non l’hai mai fatto prima, questa nuova esperienza ti farà restare incollato allo schermo.

MARVEL Cosmic Invasion: un nuovo beat 'em up in stile retrò. Le anticipazioni ufficiali di MARVEL Cosmic Invasion mostrano un videogioco che si ispira alle classiche esperienze arcade degli anni '80 e '90, con un gameplay di tipo beat 'em up. Questo titolo si distingue per il suo approccio nostalgico e per la volontà di differenziarsi dai consueti prodotti legati all'universo cinematografico Marvel. caratteristiche principali del gioco. ispirazione retro e gameplay cooperativo. MARVEL Cosmic Invasion ripropone uno stile grafico e di gioco tipico dei cabinati d'epoca, con una forte attenzione alla componente multiplayer locale, grazie alla possibilità di giocare in modalità dropped-indrop-out co-op.

Marvel Cosmic Invasion è un picchiaduro in stile retro svilupppato dallo stesso studio dietro a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge; Herdling è un'avventura a base di pastorizia e mistero: trailer, periodo di uscita e demo annunciati; MARVEL Cosmic Invasion: il nuovo Beat ‘em Up di Dotemu.

Marvel Cosmic Invasion è una lettera d'amore ai picchiaduro e ai supereroi - Abbiamo provato in anteprima Marvel Cosmic Invasion, picchiaduro vecchia scuola realizzato dagli autori di TMNT: Shredder's Revenge.

Marvel Cosmic Invasion: annunciato il periodo d'uscita del beat'em up coi supereroi Marvel - I creatori di TMNT: Shredder's Revenge presentano un nuovo trailer di Marvel Cosmic Invasion, in arrivo durante le festività natalizie su PC e console.