Martinengo centinaia di ratti per i rifiuti abbandonati in strada | scatta l’ordinanza

A Martinengo si leva un grido d’allarme: centinaia di ratti infestano via Cerioli, alimentati da sacchi di rifiuti abbandonati e da un degrado crescente. La situazione, ormai insostenibile, ha portato le autorità locali a emanare una nuova ordinanza per contrastare l’emergenza igienico-sanitaria. Con azioni mirate e il coinvolgimento della comunità, si cerca di riportare ordine e salubrità in questa zona residenziale. È giunto il momento di agire con decisione.

Martinengo. Una colonia di ratti, stimata in diverse centinaia di esemplari, sarebbe presente in via Cerioli, a Martinengo, dove da tempo si segnala un presunto degrado igienico-sanitario in una zona residenziale. Da anni davanti al condominio di fronte al parco giochi si trovano sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati in modo irregolare, in violazione delle norme comunali sulla raccolta differenziata. I rifiuti non sarebbero regolarmente ritirati dal servizio di igiene urbana e resterebbero esposti per lunghi periodi, contribuendo ad alimentare il problema della presenza dei ratti. La presenza della colonia murina, se confermata, rappresenterebbe un rischio per la salute pubblica e potrebbe anche compromettere la qualità della vita nel quartiere, con timori espressi da alcuni residenti per la sicurezza di bambini, anziani e animali domestici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Martinengo, centinaia di ratti per i rifiuti abbandonati in strada: scatta l’ordinanza

In questa notizia si parla di: martinengo - rifiuti - centinaia - ratti

Martinengo, centinaia di ratti per i rifiuti abbandonati in strada: scatta l’ordinanza.

Napoli, vengono rimossi i rifiuti e spuntano centinaia di ratti| Guarda il video - Siamo nel quartiere Ponticelli, nel tratto di strada che congiunge via Mario Palermo e via Vicinale Ravioncello. ilmattino.it scrive

Savona, non c’è “pace” per via Martinengo: usata ancora come discarica. Un residente: “È uno scempio” - Non c’è “pace” per gli abitanti di via Martinengo (angolo via Cavour), i quali anche in questi giorni si sono ritrovati rifiuti speciali in mezzo al marciapiede ad ostacolare il ... Scrive msn.com