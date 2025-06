Marsciano rientra nella rete nazionale delle Città del Vino

Marsciano torna a splendere nel panorama enogastronomico nazionale, entrando ufficialmente nella rete delle Città del Vino. Un risultato che celebra la passione locale per la viticoltura e il patrimonio culturale legato alle tradizioni vinicole. Durante un importante incontro in Municipio, il sindaco Michele Moretti e Paolo Corbini hanno condiviso l’entusiasmo per questo riconoscimento, confermando l’impegno di Marsciano a valorizzare e preservare la sua storia attraverso il vino.

Marsciano torna nella rete nazionale delle Città del Vino. A sancirlo un incontro in Municipio tra il sindaco Michele Moretti e il direttore generale dell'Associazione nazionale Città del Vino, Paolo Corbini, con il riconoscimento della vocazione vitivinicola e custodi di tradizioni, storia e.

