Marotta | Calhanoglu? Non vuole lasciare l’Inter! Credo in Chivu

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, affronta con determinazione le voci di mercato su Calhanoglu, che sembrano avvicinare il turco al Galatasaray. Tuttavia, l’Inter e Chivu credono nel valore del giocatore e nel suo ruolo fondamentale per la squadra. La volontà di Calhanoglu di restare a Milano rafforza la squadra in vista delle sfide cruciali. È chiaro che la forza dell’Inter risiede anche nella fedeltà dei suoi talenti.

Il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, interviene prima della sfida contro l'Urawa Reds al Mondiale per Club. Tra i temi anche le voci di mercato su Calhanoglu, che lo vedono vicino al Galatasaray. DA VINCERE – Giuseppe Marotta, intervistato da DAZN prima di Inter-Urawa Reds Diamonds, dichiara: « È una partita da vincere dopo il mezzo passo falso nella prima. Dobbiamo ottenere i tre punti per proseguire in questo torneo importante. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli e lo sono anche i calciatori e l'allenatore ». Le parole di Marotta prima di Inter-Urawa Reds. SPERIMENTAZIONI – Marotta continua: « Io credo che un allenatore moderno come Chivu si debba adattare alle caratteristiche dei giocatori, sviluppando poi un assetto tattico e lui lo sta facendo.

