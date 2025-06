Marotta | Bonny ci interessa Calhanoglu? Non abbiamo ricevuto offerte

Il presidente nerazzurro ha parlato prima della sfida contro l'Urawa: "Hakan si sta comportando da professionista". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta: "Bonny ci interessa. Calhanoglu? Non abbiamo ricevuto offerte"

In questa notizia si parla di: marotta - bonny - interessa - calhanoglu

Marotta a Dazn: «Un onore essere tra le migliori squadre al mondo, non vogliamo fare la comparsa. L’addio di Inzaghi? Ognuno sa quello che ha fatto! Su Bonny rispondo così» - Beppe Marotta, dirigente di spicco dell’Inter, ha espresso grande orgoglio nel rappresentare il club al Mondiale per Club, sottolineando l’onore di essere tra le migliori squadre del mondo.

#Marotta a SM: "#Bonny ci interessa, non lo nascondo. #Calhanoglu? Nessuna richiesta ufficiale, è dell'Inter a tutti gli effetti" Vai su X

Novità di calciomercato tra Bonny e Calhanoglu, verso Inter-Urawa Red Diamonds e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community... Vai su Facebook

Marotta: Bonny ci interessa. Calhanoglu? Non abbiamo ricevuto offerte; Inter, Marotta: Bonny ci interessa, nessuna richiesta per Calhanoglu; Inter, l'ammissione di Marotta su Bonny.

Inter, Marotta: "Calhanoglu? Nessun malessere. Fa parte del progetto, a meno che non chieda di andar via. Bonny ci interessa" - Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell`Inter, è intervenuto a DAZN prima della gara contro l`Urawa Red Diamonds, ... Riporta msn.com

Marotta: "Bonny ci interessa, ma non è ancora fatta. Calhanoglu? Nessuna richiesta ufficiale" - L'Inter si divide tra Mondiale per Club e mercato in questo primo scorcio di estate e Beppe Marotta fa il punto sui possibili movimenti in entrata e in uscita per i nerazzurri. Scrive msn.com