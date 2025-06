Marotta a Mediaset | Bonny ci interessa ma non arriverà negli USA Calhanoglu? Ecco come si sta comportando

Beppe Marotta si apre in un'intervista esclusiva durante il pre partita di Inter-Urawa, rivelando i progetti e le strategie nerazzurre. Tra aggiornamenti su Bonny, sogni di approdo negli Stati Uniti e il comportamento di Calhanoglu, il presidente dell’Inter svela i retroscena di una stagione ambiziosa. Scopri come l’Inter si prepara a scrivere il suo prossimo capitolo, mantenendo alta la passione e l’obiettivo di essere protagonisti in ogni campo.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto nel pre partita della sfida con l’Urawa ai microfoni di Mediaset. Le sue dichiarazioni. Intervenuto nel pre partita di Inter – Urawa Red Diamonds, il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. CHIVU – «Premesso che partecipiamo ad una manifestazione in cui vogliamo essere protagonisti e non comprimari, giusto che l’allenatore nuovo faccia le sue sperimentazioni sia durante la fase di preparazione della gara, quindi durante l’allenamento, sia durante le partite. L’obiettivo è sempre quello di fare bella figura e fare il massimo da un punto di vista del punteggio». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Mediaset: «Bonny ci interessa ma non arriverĂ negli USA, Calhanoglu? Ecco come si sta comportando»

