Marotta a Dazn | Il nuovo modulo? Credo nella duttilità dei giocatori e nella mentalità aperta dell’allenatore Le voci dalla Turchia su Calhanoglu? Ecco come stanno le cose

Beppe Marotta, anima e cuore dell’Inter, si è soffermato davanti ai microfoni di DAZN prima della sfida contro gli Urawa Red Diamonds. Con un occhio attento alle strategie e agli uomini, il dirigente nerazzurro ha condiviso la sua fiducia nella duttilità dei giocatori e nell’apertura mentale dell’allenatore, elementi chiave per affrontare le sfide internazionali. Ma cosa c’è di vero sulle voci turche su Calhanoglu? Ecco come stanno davvero le cose…

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato così prima del match contro gli Urawa Red Diamonds. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha parlato così spiegando le proprie scelte di formazione. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. PARTITA DA VINCERE? – « Assolutamente sì, è una partita da vincere. Abbiamo fatto un mezzo passo falso nella prima partita, dobbiamo ottenere 3 punti per avere una prospettiva. Proseguire in questo torneo è molto importante, lo sanno tutti, giocatori e allenatore ».