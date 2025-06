Marina Velca frontale tra auto e furgone | i feriti sono stati estratti dalle lamiere

Un violento schianto frontale ha scosso questa mattina Marina Velca, lungo la Strada delle Grottelle, vicino al ristorante “Lo Sperone”. Un furgone della ditta “Mondo Convenienza” si è scontrato violentemente con un’auto proveniente dal senso opposto, lasciando i feriti intrappolati tra le lamiere. Immediati gli interventi di soccorso: i vigili del fuoco hanno estratto con prontezza i feriti, ma le conseguenze dell’incidente sono ancora sotto shock.

Questa mattina, sabato 21 giugno 2025, si è verificato un violento incidente lungo la Strada delle Grottelle, a Marina Velca. Non lontano dal ristorante "Lo Sperone", un furgone della ditta "Mondo Convenienza" è stato protagonista di un frontale con un'autovettura che proveniva dal senso opposto.

