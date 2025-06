Mariano Giustino | L' Iran cambierà Certi pasdaran rivogliono lo Scià

Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale da Ankara e tra le voci più affidabili sul Medio Oriente, ha vissuto un episodio di censura che mette in luce le sfide del giornalismo digitale. Dopo cinque giorni di esclusione, gli sono stati riattivati account Facebook e Instagram, ma dietro a questa operazione si celano motivazioni poco chiare e inquietanti. Un esempio di come l'informazione indipendente possa essere minacciata in epoca digitale.

Corrispondente di Radio Radicale da Ankara, Mariano Giustino è una delle fonti italiane più informate su notizie dal Medio Oriente, ma poco fa era stato addirittura cancellato da Meta. «Mi hanno riammesso dopo cinque giorni di espulsione, con la disabilitazione degli account di Facebook e Instagram per una motivazione fumosa e sibillina. Ogni volta che tentavo di accedervi compariva una scritta che recitava: “il tuo account e la relativa attività non rispettano i nostri standard della community”. L’attività che dicevano di avere controllato consiste nelle mie corrispondenze che vanno in onda ogni mattina su Radio Radicale, e negli articoli che pubblico su diversi quotidiani italiani, documentando quotidianamente senza veline o censure quello che accade in Turchia, in Iran e in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mariano Giustino: "L'Iran cambierà. Certi pasdaran rivogliono lo Scià"

Qui, sul quotidiano "Libero", @Libero_official, di oggi, Venerdì, 20 Giugno 2025, Maurizio Stefanini mi intervista sulla guerra tra #Israele e la Repubblica islamica iraniana e sul quel che accade in #Iran. Buona lettura! @RadioRadicale #Turchia Vai su X

ULTIM'ORA: È COLPO DI STATO IN #IRAN! Il colpo di stato soft dell'#IRGC è stato portato a termine e #Khamenei è intrappolato nel bunker nucleare di Lavizan 2 (fonti israeliane). Il regime ha la possibilità di rovesciarlo o chiederne la resa completa. Sarà inst Vai su Facebook

