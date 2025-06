Marco Cutrona falciato e ucciso a 20 anni da un ubriaco Stava vivendo il periodo più sereno della sua vita

La tragica scomparsa di Marco Cutrona ha scosso profondamente tutti noi. Un giovane dal cuore d’oro, pieno di sogni e determinato a costruirsi un futuro, è stato strappato via troppo presto da un incidente assurdo. La sua storia ci ricorda quanto ogni momento sia prezioso e quanto sia importante prendersi cura degli altri. Marco, il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori, insegnandoci a vivere con passione e gratitudine.

Milano – " Era un ragazzo d'oro, volenteroso: aveva il fortissimo desiderio di imparare questo mestiere e si impegnava a fondo per realizzare i suoi sogni". Simone Lisandri fatica a trattenere le lacrime: è stato lui, due anni fa, ad assumere Marco Cutrona un periodo di scuola-lavoro. "Due anni e tre giorni fa", ricorda commosso il titolare del forno di via Fiamma 20 che porta il suo cognome, a voler ribadire l'affetto che aveva per il ventenne falciato ieri notte da un'auto in via Canova proprio mentre si stava recando in monopattino in zona Risorgimento per iniziare il turno alle 4. "Siamo stati proprio noi a regalarglielo, con il caschetto", spiega Lisandri.