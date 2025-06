Marco Buttu e l’esperienza nella Stazione Concordia | In Antartide è come stare su un altro pianeta | bianco ostile e solitario

Immaginate di vivere in un pianeta bianco, ostile e solitario: questa è l’esperienza di Marco Buttu nella stazione Concordia in Antartide. Dopo tre anni trascorsi sull’altipiano più remoto e inospitale del pianeta, ha condiviso con una decina di colleghi un’avventura che sfida ogni limite umano. Scoprite le sue parole e il suo incredibile viaggio tra ghiacci eterni e silenzi profondi, un racconto che vi lascerà senza fiato.

Abbiamo incontrato lo scienziato italiano che ha passato tre anni sull’altopiano antartico, convivendo con una decina di colleghi in uno dei posti più ostili e alieni del mondo. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Marco Buttu e l’esperienza nella Stazione Concordia: “In Antartide è come stare su un altro pianeta: bianco, ostile e solitario”

In questa notizia si parla di: marco - buttu - esperienza - stazione

Marco Buttu e l’esperienza nella Stazione Concordia: “In Antartide è come stare su un altro pianeta: bianco, ostile e solitario”; Marte Bianco: l’esperienza di Marco Buttu alla MEM di Cagliari; “mondi estremi. vita e ricerca in antartide”: marco buttu a francoforte sul meno per il ciclo ”la scienza per tutti”.

Spedizione in Antartide, Marco Buttu: “È una esperienza che arricchisce” - Un mese fa, con l’arrivo del primo contingente tecnico alla stazione Mario Zucchelli a ... Segnala cagliaripad.it

Marco Buttu: "Da Gavoi al Polo Sud, la mia vita da ricercatore a -80 °C" - Visti gli straordinari risultati conseguiti, dal 2005 la Concordia è stata trasformata in una stazione scientifica ... sardegnalive.net scrive