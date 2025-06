Marco Accornero ospite su Canale Italia per parlare di artigianato lavoro e intelligenza artificiale

Il 20 luglio alle 07:30, non perdete l’appuntamento con Marco Accornero su Canale Italia, nel programma Notizie Oggi condotto da Massimo Martire. Segretario Generale di Unione Artigiani e figura di spicco nella Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Accornero discuterà di come l’artigianato, il lavoro e l’intelligenza artificiale si intreccino per plasmare il futuro. Un confronto imperdibile che svelerà prospettive innovative e strategie vincenti.

Il 20 luglio alle ore 07:30 Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani e membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sarà ospite in diretta nel programma Notizie Oggi su Canale Italia, condotto da Massimo Martire. L’intervista, resa possibile grazie alla collaborazione con la giornalista Emanuela Croci, che da anni cura le comunicazioni istituzionali dell’ente camerale meneghino, affronterà temi di grande attualità legati alle professioni artigiane, alla situazione dei giovani nel mondo del lavoro e alle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Durante la trasmissione si parlerà inoltre della mostra di Metrologia, un evento di rilievo per il settore tecnico e produttivo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Marco Accornero ospite su Canale Italia per parlare di artigianato, lavoro e intelligenza artificiale

