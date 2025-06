Marciano della Chiana | investito pedone 57enne trasportato alle Scotte con Pegaso 2

Un grave incidente a Marciano della Chiana ha coinvolto un pedone di 57 anni, investito da un'auto e subito trasportato d'urgenza alle Scotte con l'elicottero Pegaso 2. La dinamica dell’incidente e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine sono stati fondamentali per garantire le cure necessarie all’uomo. La comunità si è stretta attorno al ferito, mentre le indagini continuano per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. L’articolo…

È stato attivato alle ore 17:10 il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est in seguito a un incidente tra un'auto e un pedone nel comune di Marciano della Chiana. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermierizzata dell'Anpas di Foiano della Chiana e le forze dell'ordine. L'uomo, un 57enne, è stato trasportato in codice giallo (codice 2) al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2.

