Marchetti | Milan? Arriva il rinnovo di Camarda ma andrà via Ecco dove

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Marchetti ha parlato del Milan e delle possibile strategia di mercato dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marchetti: “Milan? Arriva il rinnovo di Camarda, ma andrĂ via. Ecco dove”

In questa notizia si parla di: marchetti - milan - arriva - rinnovo

Marchetti analizza il Milan: “Tare sarà il nuovo DS, poi si deciderà l’allenatore” - Luca Marchetti analizza la situazione del Milan, con Tare pronto a diventare il nuovo direttore sportivo.

Reijnders-Milan, com’è cambiato tutto in tre mesi: a marzo il suo rinnovo, a giugno la fumata bianca col City. Ma Tijjani non dimenticherà i rossoneri: “Il mio ultimo anno qui è stato fantastico” Vai su Facebook

Marchetti annuncia: Tutto impostato per il rinnovo annuale di Camarda, che sarà poi ceduto in prestito; Marchetti: “Avances dell’Al-Hilal, ma Theo non cambia posizione”; Dietrofront Anguissa, può rimanere a Napoli! Trattative avviate per il rinnovo – Sky.

Genoa: Marchetti rinnova, arriva Andrenacci - Nel primo giorno del ritiro austriaco di Neustift il Genoa ha annunciato il rinnovo del contratto per il portiere Federico Marchetti che ... Scrive ansa.it

Zirkzee, Marchetti: “Milan o Inter? Attenzione alla Juve. Chiesa, rinnovo o addio” - Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti ... Segnala tuttomercatoweb.com