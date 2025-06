Marche Pride il corteo arcobaleno invade il lungomare di Pesaro | Una ribellione gentile

una celebrazione di amore e libertà, un messaggio che risuona potente ma pacifico. Con colori vivaci e sorrisi condivisi, il corteo di Pesaro ci ricorda che l'inclusione è una vittoria quotidiana e che ogni passo verso l’uguaglianza è un gesto di speranza. Il nostro Pride è la voce di chi lotta con gentilezza, per un mondo più giusto e accogliente per tutti.

Pesaro, 21 giugno 2025 – Pesaro si colora di tutte le tinte dell’arcobaleno. Alle 17,30 è partito il corteo del Marche Pride 2025 dalla Palla di Pomodoro (piazzale della Libertà) per sfilare lungo viale Trieste e per il porto fino a Baia Flaminia. La comunità LGBTQIA+ e i suoi simpatizzanti si sono ritrovati qui per celebrare l'amore, l'inclusione e la rivendicazione dei diritti. “Il nostro Pride è una ribellione gentile”. "Il nostro Pride è ribellione, siamo una moltitudine e siamo qui per garantire i diritti di tutti". Parte con queste parole, scritte anche su alcuni striscioni stretti tra le mani dei manifestanti, il Marche Pride. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche Pride, il corteo arcobaleno invade il lungomare di Pesaro: “Una ribellione gentile”

