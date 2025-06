Marc Marquez | Pole al Mugello inaspettata Bagnaia fortissimo sul giro secco Fatica con la scia

Sul circuito del Mugello, Marquez sorprende tutti conquistando la pole position con un incredibile 1:44.169, mentre Bagnaia dimostra di essere fortissimo sul giro secco, anche se fatica a trovare la scia giusta. La sfida è aperta e promette emozioni ad alta velocità. Alle...

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro spagnolo ha firmato un superlativo 1:44.169 in sella alla Ducati ufficiale e ha così preceduto di 59 millesimi il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che si è confermato competitivo in terra toscana e che spera di tornare al successo dopo un avvio di stagione particolarmente impegnativo. Alle spalle delle due Rosse si è piazzato lo spagnolo Alex Marquez, che ha accusato un ritardo di 83 millesimi dal fratello in sella alla Ducati del Team Gresini. 🔗 Leggi su Oasport.it