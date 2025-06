Marc Marquez infierisce su Bagnaia | Mi preoccupava più mio fratello che Pecco

Marc Marquez si conferma il re delle Sprint Race di MotoGP, conquistando il suo nono trionfo stagionale al Mugello. Nonostante una piccola sbavatura prima del via, l’asso di Cervera ha dimostrato ancora una volta tutta la sua bravura, imponendosi sulle colline toscane e lasciando il pubblico senza fiato. La sfida con Bagnaia si fa sempre più intensa e accesa, alimentando le emozioni di un mondiale vibrante e ricco di suspense.

Marc Marquez si conferma micidiale nelle Sprint Race di questa stagione di MotoGP, conquistando il nono successo in questo format al Mugello, nel nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito toscano, nonostante una dimenticanza poco prima del via (attivazione del launch control all'ultimo), il '93' si è confermato superiore alla concorrenza e si è imposto sulle colline toscane. L'asso nativo di Cervera, in poco meno di due tornate, è stato in grado di recuperare posizioni su posizioni, conquistando il primato della Sprint grazie a una staccata molto profonda alla San Donato. Alla fine della fiera, l'affermazione attesa si è concretizzata davanti alla Ducati Gresini del fratello Alex e di Francesco Bagnaia.

