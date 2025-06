Mara Venier e il clamoroso cambiamento a Domenica In | chi non ci sarà

Domenica in si prepara a una grande rivoluzione: Mara Venier, simbolo della trasmissione, annuncia importanti cambiamenti per la prossima stagione, che segna il cinquantesimo anniversario di questa storica trasmissione. Con rinnovamenti pensati per valorizzare il format e rispettare il suo benessere, Mara apre un nuovo capitolo, promettendo sorprese e innovazioni che entusiasmeranno il pubblico. La vera domanda è: quali novità ci aspetteranno? Restate sintonizzati!

rinnovamenti e cambiamenti per la prossima edizione di domenica in. La trasmissione televisiva domenicale di Rai 1 sta subendo importanti modifiche in vista della sua cinquantesima stagione, un traguardo che rappresenta un anniversario significativo. La conduttrice Mara Venier ha annunciato che la prossima edizione sarà caratterizzata da novità sostanziali, con l'obiettivo di adattare il format alle nuove esigenze e al suo benessere personale. le motivazioni dietro i cambiamenti. Mara Venier ha confermato di aver accettato di prolungare la collaborazione con la rete pubblica, scegliendo di rimanere ancora alla guida del programma nonostante le voci sulla possibile chiusura.

Al fianco di Mara Venier a 'Domenica In' ci sarà Gabriele Corsi ma non più Nek che all’ultimo momento pare sia saltato. Salta Conticini, Flavio Montrucchio affiancherà Anna Falchi ai 'Fatti Vostri'. (Lapresse) Vai su X

"Rivoluzione in casa Rai per la prossima stagione di Domenica In! La nostra amata Mara Venier non sarà sola: al suo fianco, due volti amatissimi dal pubblico, Nek e Gabriele Corsi! Una squadra inedita e scoppiettante pronta a conquistare le domeniche de Vai su Facebook

