Mara Venier che tegola per Domenica In | cosa sta succedendo

Mara Venier, simbolo indiscusso di autentica spontaneità e affetto, si trova al centro di una tegola inaspettata per “Domenica In”. Tra voci che circolano e indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la sua trasmissione potrebbe affrontare un cambiamento clamoroso prima ancora di parlare di Sanremo. Cosa sta veramente succedendo nel mondo della TV? La risposta scuote fan e addetti ai lavori. Scopriamolo insieme.

News Tv. . C’è chi pensa che per parlare di Sanremo sia ancora troppo presto. Eppure, tra addetti ai lavori e appassionati, le indiscrezioni cominciano già a correre veloci. Non solo sui papabili concorrenti o sugli ospiti d’eccezione. Questa volta, a far discutere, è la possibile cancellazione di uno degli appuntamenti televisivi più seguiti legati al Festival. Un’ipotesi che scuote l’ambiente Rai e che rischia di cambiare i palinsesti della prossima stagione. Il giornalista Luca Dondoni, voce autorevole della scena musicale italiana, ha lanciato la notizia nel suo podcast Pezzi: dentro la Musica, e da lì si è scatenato un vero e proprio tam tam. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mara Venier, che tegola per “Domenica In”: cosa sta succedendo

