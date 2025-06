Manutenzione Ecco 7,5 milioni per le strade

Milano investe 7,5 milioni di euro per trasformare le sue strade, puntando su sicurezza, accessibilità e mobilità sostenibile. Questi interventi straordinari coinvolgono nove municipi, con lavori che rendono le fermate di trasporto pubblico più funzionali, eliminano barriere architettoniche, e migliorano gli attraversamenti pedonali. Un passo deciso verso una città più inclusiva e dinamica. Gli interventi…

Il Comune di Milano ha stanziato 7,5 milioni di euro per interventi straordinari di adeguamento e manutenzione stradale a favore dell’utenza debole e della mobilità sostenibile nei nove municipi cittadini. Tra gli interventi ci sono sono l’adeguamento delle fermate di trasporto pubblico di superficie, l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di scivoli e castellane, il miglioramento degli attraversamenti stradali. Interventi tesi, spiega il Comune, a rendere le strade più sicure e ad adeguare le strutture della mobilità - carreggiate, marciapiedi, elementi di arredo urbano - alle utenze deboli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Manutenzione. Ecco 7,5 milioni per le strade

In questa notizia si parla di: manutenzione - milioni - strade - ecco

Manutenzione, pulizia e vigilanza nei cimiteri: il Comune affida un appalto per 3 milioni di euro - Il Comune di Messina ha aggiudicato un appalto di 3 milioni di euro per la gestione di manutenzione, pulizia e vigilanza nei 17 cimiteri della città.

[Lavori] Strade provinciali, ecco il programma di manutenzione straordinaria. Al via interventi per quasi 6 milioni di euro Vai su Facebook

Strade Provinciali. Interventi per 6 milioni. Ecco la mappa dei lavori in arrivo; Strade Provinciali. Interventi per 6 milioni. Ecco la mappa dei lavori in arrivo; Manutenzione strade, la Provincia vince la battaglia sui tagli del Governo: cancellati.

Strade Provinciali. Interventi per 6 milioni. Ecco la mappa dei lavori in arrivo - Valtesino: una serie di cantieri per ripristinare la sicurezza. Riporta msn.com

Manutenzione stradale in Cilento e Diano, Iannone: "Anas attenta al territorio" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com