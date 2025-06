Manutenzione delle strade | Foresta in via Attilio Monti e zona pedonale

Un nostro lettore ha segnalato una situazione critica: la foresta in via Attilio Monti e nella zona pedonale è ormai abbandonata, con erba alta e vegetazione cresciuta incontrollata da mesi. Una problematica che non solo compromette l’estetica, ma può anche mettere a rischio sicurezza e fruibilità dell’area. È giunto il momento di intervenire prontamente per ripristinare il decoro e la sicurezza di questa zona strategica della città.

