Manomette il braccialetto elettronico e si presenta in caserma | denunciato

In un gesto che ha sorpreso tutti, un 27enne nigeriano ha manomesso il braccialetto elettronico e si è presentato in caserma, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. I carabinieri di Arenzano hanno immediatamente proceduto alla sua denuncia, rinforzando la fermezza delle misure di sicurezza e di prevenzione. La vicenda sottolinea come la legge non lasci spazio a comportamenti irresponsabili, riaffermando l’importanza del rispetto delle norme per la tutela di tutti.

I carabinieri di Arenzano hanno denunciato un 27enne nigeriano per aver danneggiato il braccialetto elettronico che doveva indossare come misura di controllo dopo essere stato sottoposto al divieto di avvicinamento a una persona offesa e ai luoghi da questa frequentata. L'uomo si è presentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Manomette il braccialetto elettronico e si presenta in caserma: denunciato

