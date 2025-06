Mano sul cuore | ecco l' inno della giostra

Mano sul cuore, ecco l’inno della giostra: un inno che unisce il cuore di tutti gli aretini, risvegliando emozioni profonde e un senso di orgoglio condiviso. In piazza Grande, tra applausi e sguardi lucidi, le note si diffondono come un richiamo alla tradizione e alla passione per questa città unica. Galoppa... la storia di Arezzo vive nei cuori di chi la ama.

Tutto il pubblico di piazza Grande è in piedi: i cellulari sono puntati in ogni angolo per immortalare uno dei momenti simbolo della manifestazione, l'esecuzione dell'inno della Città di Arezzo. Le mani battono a ritmo e tantissimi intonano le note ormai celebri per ogni aretini. Galoppa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Mano sul cuore: ecco l'inno della giostra

