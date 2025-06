Manna deve smaltire il Napoli in eccesso | sono undici gli esuberi di cui il club deve liberarsi Repubblica

Nel mondo del calciomercato, il Napoli si prepara a liberarsi di undici esuberi, una vera e propria schiera di "esodati di lusso". Da Victor Osimhen agli altri componenti della rosa in eccesso, il club si trova a dover gestire un delicato equilibrio tra esigenze tecniche e amministrative. La sfida è enorme: come smantellare questa squadra di talenti in surplus senza rinunciare al futuro? La risposta si annuncia complessa e ricca di sorprese.

C’è l’altra faccia del calciomercato. Quella delle cessioni. O meglio, delle cessioni di calciatori che il Napoli non vuole. Esuberi tecnici ma a busta paga. Volendo azzardare e forzare il concetto, una strana categoria di esodati. Esodati di lusso. Il principe è Victor Osimhen. Il resto della truppa è composto da calciatori che non hanno impressionato né scaldano il Cuore. Il Napoli punta a far entrare cento milioni (il grosso dovrebbe arrivare con Osimhen). Ne scrive Repubblica con Marco Azzi: La pratica bis è nelle mani del direttore sportivo Giovanni Manna ed è tutt’altro che facile da sbrigare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna deve smaltire il Napoli in eccesso: sono undici gli esuberi di cui il club deve liberarsi (Repubblica)

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

