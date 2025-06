Manifesti Pro Vita a Riccione Doppio no dell’amministrazione

La vicenda dei manifesti pro vita a Riccione mette in evidenza l'importanza di un equilibrio tra libertà di espressione e rispetto dei principi fondamentali. La sindaca Daniela Angelini ha respinto l'installazione, richiamandosi alla normativa sulla comunicazione pubblica che tutela la dignità delle persone e l’interesse pubblico. Questa decisione solleva importanti questioni sul ruolo delle istituzioni nel regolare temi delicati come l’aborto, dimostrando come il dibattito civile sia sempre più acceso e complesso.

"La comunicazione pubblica deve rispettare principi di veridicità, rispetto della dignità delle persone e dell’ interesse pubblico, così come stabilito dalla giurisprudenza in materia". Con queste parole la sindaca Daniela Angelini ha dato il diniego all’affissione di manifesti del movimento Pro vita. I manifesti da posizionare sulle plance pubblicitarie gestite a Riccione da Geat si riferiscono alla pillola Ru486. Nella prima stesura del manifesto si parlava di " danni psicologici ", poi diventati " danni collaterali " dopo il primo diniego. La posizione contraria dell’ amministrazione non è tuttavia cambiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifesti Pro Vita a Riccione. Doppio "no" dell’amministrazione

