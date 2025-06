Manifestazioni contro riarmo e guerra mozione Avs-M5s-Pd | stop a cooperazione militare con Israele

Roma si anima con una vibrante protesta contro il riarmo e le politiche belliche, unendo voci diverse per chiedere la fine della collaborazione militare con Israele. Opposizioni, cittadini e movimenti si schierano compatte in un appello al governo Meloni: fermare ogni forma di supporto che alimenta il conflitto nella Striscia di Gaza. È un momento cruciale per ribadire l'importanza della pace e del dialogo, perché solo così possiamo costruire un futuro più giusto e sostenibile.

Roma, 21 giugno 2025 – Stop alla collaborazione militare con Israele. È questa la richiesta che arriva al governo Meloni dalle opposizioni, che in una nota congiunta stigmatizzano quanto è avvenuto e sta avvenendo nella Striscia di Gaza. La richiesta di revoca del Memorandum d'intesa con l’esecutivo Netanyahu formulata di Avs, M5S e Pd arriva nel giorno della manifestazione nazionale ‘No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo’, in programma a Roma con partenza da piazzale Ostiense. Sono oltre 400 le associazioni e i movimenti che vi prendono parte, come Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifestazioni contro riarmo e guerra, mozione Avs-M5s-Pd: stop a cooperazione militare con Israele

