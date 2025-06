Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma i due cortei FOTO

A Roma, due affollati cortei contro guerra e riarmo riempiono le strade, unendo cittadini, politici e attivisti in un gesto di forte solidarietà e speranza per la pace. Dalle emozionanti marce partite da Porta San Paolo e Piazza Vittorio, emergono voci di cambiamento e impegno civile. In un momento cruciale, queste manifestazioni testimoniano il desiderio condiviso di un futuro più giusto e pacifico, invitando tutti a riflettere e agire.

Il primo è partito da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense) ed è diretto al Colosseo, il secondo è iniziato a Piazza Vittorio. Partecipano diversi esponenti della politica e della società civile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Manifestazioni contro guerra e riarmo, a Roma i due cortei. FOTO

Le manifestazioni non fermano la guerra a Gaza, riprendiamo gli accordi di Abramo. L’idea di Marattin - Le recenti manifestazioni in Italia per il cessate il fuoco a Gaza evidenziano l'assenza di una visione politica condivisa.

