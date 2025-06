Manifestazione Roma | Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump

A Roma, una potente manifestazione di solidarietà prende vita di fronte al Colosseo, dove decine di cittadini si sono stesi su lenzuoli bianchi, simbolo di pace e speranza. Mentre un camion-palco diffondeva le urla delle bombe su Gaza, il cuore della città si è riempito di voce e coraggio contro Netanyahu e Trump. Un gesto forte che invita tutti a riflettere sulle ingiustizie globali e sull’importanza di unirsi per un mondo più giusto.

Decine di manifestanti si sono stesi per terra su lenzuoli bianchi davanti al Colosseo mentre il camion-palco trasmetteva un audio delle bombe su Gaza.

Oggi la manifestazione per la Palestina, massima allerta a Roma. Gli ebrei: "Siamo preoccupati" - Oggi Roma si anima con una mobilitazione senza precedenti, un gesto di solidarietà e di forte richiesta di pace per Gaza.

DISARMIAMOLI! Fermare l'escalation bellica sionista contro l'Iran 19 Giugno: Conferenza stampa alle ore 12 a Camp Darby Verso lo sciopero generale del 20 Giugno e della manifestazione nazionale del 21 Giugno a Roma in Piazza Vittorio L'attacco crimi

Roma, in migliaia al corteo per la pace: sfilano le bandiere palestinesi | Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump; Roma, corteo Stop ReArm Europe: bruciate bandiere UE e Israele; M.O., corteo a Roma: fermare Israele e la terza guerra mondiale.

