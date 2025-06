Manifestazione nazionale contro guerra e riarmo i cortei previsti a Roma

Roma si prepara a scendere in piazza, unendo voci da tutta Italia contro la guerra e il riarmo europeo. Nella giornata di oggi, 21 giugno, due manifestazioni spontanee e appassionate prenderanno vita nel cuore della capitale, culminando in una mobilitazione che attraversa l’intera Europa in vista del vertice Nato di L'Aja. È il momento di fare sentire forte e chiaro il nostro messaggio di pace e disarmo.

Roma scende in piazza per protestare contro la guerra e contro il riarmo europeo, chiamando tutta Italia con sé. Sono due le manifestazioni della giornata di oggi, 21 giugno, organizzate nell'ambito della settimana di mobilitazione europea in occasione del vertice Nato a L'Aja del 24 e 25 giugno. La prima è promossa dalla campagna europea Stop ReArm Europe e organizzata tra gli altri da Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia. Al 17 giugno erano state annunciate 440 adesioni. La seconda è promossa dal coordinamento " Disarmiamoli " (tra gli altri Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, USB, studentessei, No Tav) e si pone non solo contro la guerra e le politiche di riarmo, ma anche più concretamente contro la partecipazione alla Nato e all'aumento delle spese militari per la difesa.

