Manifestazione contro il riarmo il sit in con i lenzuoli bianchi davanti al Colosseo

A Roma, un gesto forte e simbolico scuote il cuore della città: un sit-in con lenzuoli bianchi davanti al Colosseo, protesta contro il riarmo e le conseguenze della guerra a Gaza. Un corteo partito da Porta San Paolo ha attraversato la città per culminare in questo atto di solidarietà e speranza, richiamando l’attenzione sull’importanza della pace. La manifestazione invita tutti a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di fermare il ciclo di violenza.

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2025 Il corteo contro il riarmo organizzato a Roma è partito da Porta San Paolo e si è conclusa davanti al Colosseo, dove i manifestanti si sono sdraiati su teli bianchi per richiamare simbolicamente le vittime del conflitto a Gaza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manifestazione contro il riarmo, il sit in con i lenzuoli bianchi davanti al Colosseo

Lenzuoli bianchi e suoni delle bombe su Gaza: sabato la manifestazione contro il riarmo. Attese migliaia di persone

