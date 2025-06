Manifestazione contro il Riarmo il corteo in diretta da Roma | M5s e Avs in piazza assente il Pd

Oggi a Roma, un corteo in diretta testimonia la forte opposizione al riarmo, con oltre 300 reti aderenti alla campagna 'Stop Rearm Europe'. Leader di M5S e AVS presenti, mentre il Pd si distingue per l'assenza, con Elly Schlein che non partecipa. La manifestazione si fa portavoce di un messaggio chiaro: la pace deve prevalere sulle armi. Continua a leggere e scopri gli sviluppi di questa mobilitazione significativa.

In diretta la manifestazione contro il Riarmo a Roma in programma oggi, sabato 21 giugno dalle ore 14. Al corteo, promosso da oltre 300 reti che hanno aderito alla campagna 'Stop Rearm Europe', saranno presenti anche il leader di Avs e M5s. Assente invece, il Pd con la segretaria Elly Schlein.

Moni Ovadia alla manifestazione contro il riarmo: “Deluso da scarsa partecipazione, dobbiamo alzare la voce” - Moni Ovadia manifesta delusione per la scarsa partecipazione alla protesta contro il riarmo, sottolineando l’importanza di far sentire forte la propria voce.

