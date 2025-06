Manifestazione contro il riarmo Conte | 100mila persone dicono che escalation militare è folle

In un’onda di protesta senza precedenti, 100mila cittadini hanno sfilato contro il riarmo e l’escalation militare, evidenziando un forte dissenso verso una politica che rischia di alimentare conflitti e ingiustizie. Il comitato promotore di Stop Rearm Europe sottolinea il bisogno di cambiare rotta, mentre Conte invita a riflettere su come le priorità nazionali siano sbilanciate tra guerra e benessere sociale. È un appello che non può essere ignorato. Continua a leggere

Il comitato promotore della manifestazione nazionale Stop Rearm Europe "No guerra riarmo genocidio autoritarismo", ha detto che al corteo hanno partecipato 100mila persone. Conte: "C'è un popolo, la stragrande maggioranza, che dice che questa corsa al riarmo è folle, è folle contribuire all'escalation militare mentre si tagliano i fondi al welfare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Roma la grande manifestazione a Roma contro il riarmo. Conte, Bonelli e Fratoianni presenti in piazza, Schlein no. Il Campo largo trova unità però con la mozione contro le armi dall'Italia a Israele

