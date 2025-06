Mangia su Immobile al Milan | Tare lo conosce bene potrebbe conviverci con Gimenez

Devis Mangia, ex Commissario Tecnico dell’Italia Under 21, offre un’analisi coinvolgente sul reparto offensivo del Milan. Conoscendo bene i giocatori e le dinamiche della squadra, potrebbe addirittura immaginare una convivenza tra Mangia e Giménez, contribuendo a rafforzare l’attacco rossonero. Scopriamo insieme le sue considerazioni e le prospettive future di uno dei club più affascinanti del calcio italiano.

Secondo il Corriere dello Sport Ciro Immobile è tornato nel mirino della Serie A. Dopo una parentesi turca con il Besiktas, il centravanti campano potrebbe rientrare in Italia, con Fiorentina e Milan pronte a sfidarsi per garantirsi le sue reti ed esperienza.

Mangia consiglia: Ci sono tutte le caratteristiche per far sì che Immobile sia una soluzione per il Milan; Gattuso pone subito l'obiettivo: Tornare al Mondiale è fondamentale; Braida: De Bruyne e Lukaku li avrei portati al Milan.

