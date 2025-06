Manchester City contro Al-Ain-formazione statistiche e anteprima

Preparati a scoprire tutto sulla sfida tra Manchester City e Al Ain: due formazioni pronte a darsi battaglia in una partita che promette emozioni e sorprese. Con statistiche dettagliate e un’anteprima esclusiva, analizzeremo le probabili formazioni e le strategie di gioco, svelando le chiavi per il successo in questo incontro cruciale. Resta con noi, perché questa è una partita che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del club.

2025-06-21 15:56:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita per Manchester City contro Al Ain. Il Manchester City cercherĂ di assicurarsi il loro posto nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo del Club quando affronteranno i campioni degli Emirati Arabi Uniti al Ain allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta domenica. Gli uomini di Pep Guardiola erano raramente turbati nel loro gruppo di apertura G, superando il Wydad AC 2-0, mentre Al Ain era alla fine di una spietata prestazione della Juventus, crollando per una perdita di 5-0. Phil Foden ha dato il tono a City con un ottimo traguardo prima di trasformare il fornitore di Jeremy Doku per raddoppiare il vantaggio prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

