Mancano autisti all' Atm per i mesi estivi selezione dell' agenzia interinale Adecco

L'estate si avvicina e con essa la sfida di garantire un servizio pubblico efficiente. Adecco, l'agenzia interinale di fiducia, ha avviato una selezione per 20 autisti destinati a ATM, in un momento di polemiche sui trasporti pubblici soppresso. Un segnale positivo per rispondere alla domanda crescente di mobilitĂ e rilanciare il settore. Ma sarĂ sufficiente a risolvere le criticitĂ ?

Venti nuovi autisti all'azienda trasporti selezionati dall'agenzia interinale Adecco. Mentre sono polemiche per le corse soppresse degli autobus all'Atm Spa la notizia che la filiale di Catania di Adecco sta svolgendo le selezioni per 20 autisti per conto dell'azienda partecipata del Comune di.

