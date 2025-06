Mamma e bimbo di 18 mesi dall' inferno di Teheran verso l' Italia | Ce l’abbiamo fatta

Dopo un viaggio tra mille ostacoli e paure, mamma Farzan, il suo piccolo di 18 mesi e il marito Salvatore hanno finalmente raggiunto l’Italia. La loro storia è un inno alla speranza e alla resilienza, un esempio di come l’amore e la determinazione possano superare anche le prove più dure. Ora, tra abbracci e lacrime di sollievo, iniziano un nuovo capitolo, liberi dalla paura e pronti a ricostruire il loro futuro.

È un abbraccio che scioglie la tensione e lo spavento degli ultimi giorni quello tra Salvatore e Farzan questa mattina a Baku. Con loro il figlioletto di 18 mesi che la mamma, architetta 36enne iraniana, aveva portato in Iran a conoscere i nonni per poi ritrovarsi bloccata, sotto le bombe israeliane. Il suo compagno, ginecologo 42enne di Parma, aveva subito lanciato un appello per far sì che.