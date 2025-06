Mamelodi Sundowns Borussia Dortmund 3-4 | partita spettacolare primi tre punti dei tedeschi al Mondiale per Club! Come è andata

Una partita mozzafiato tra Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund ha regalato emozioni e spettacolo, con i tedeschi che conquistano i primi tre punti al Mondiale per Club grazie a un fragoroso 4-3. La sfida, ricca di colpi di scena, ha visto il Borussia salire in vetta al girone, alimentando le speranze di proseguire l’avventura mondiale. E così, il calcio internazionale si arricchisce di un match indimenticabile, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

