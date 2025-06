Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 1-3 al 45' | primo goal per Jobe Bellingham

In un emozionante match di Mondiale per Club, Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund si affrontano in una sfida ricca di sorprese e talento. Con il primo goal di Jobe Bellingham al 45°, il Dortmund si distingue sin dall'inizio, portandosi avanti nel punteggio. Scopriamo insieme come si è conclusa questa appassionante gara e quali sono stati i momenti più memorabili!

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, seconda giornata fase a gironi Mondiale per Club. Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 1-3 MARCATORI: 11`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mamelodi Sundowns, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore

Il portiere del Mamelodi regala il gol al Dortmund con un passaggio senza senso: giocata incomprensibile - Il portiere del Mamelodi Sundowns fa un passaggio senza senso e regala il pareggio al Borussia Dortmund: una giocata incomprensibile di Williams che regala ... fanpage.it scrive