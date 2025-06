Mamelodi Borussia Dortmund LIVE 1-4 | poker dei tedeschi Svensson mette in mezzo deviazione sfortunata di Mudau

Al via la prima giornata del Mondiale per Club 2025 al TQL Stadium di Cincinnati, dove Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund scaldano il campo con passione e tensione. Un match ricco di emozioni, come il poker dei tedeschi e la sfortunata deviazione di Mudau, che promette spettacolo. Resta con noi per seguire in tempo reale ogni azione, goal e decisione: tutto da vivere live!

Appuntamento alle ore 18.00 al TQL Stadium di Cincinnati per Mamelodi Borussia Dortmund, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al TQL Stadium di Cincinnati per Mamelodi Borussia Dortmund, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Inizia bene il Mamelodi Sundowns: i sudafricani . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mamelodi Borussia Dortmund LIVE 1-4: poker dei tedeschi, Svensson mette in mezzo, deviazione sfortunata di Mudau

In questa notizia si parla di: mamelodi - borussia - dortmund - poker

Mamelodi-Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni - Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un'emozionante sfida tra Mamelodi e Borussia Dortmund al TQL Stadium di Cincinnati, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Mamelodi-Dortmund: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club; Mamelodi Sundowns; Mondiale per Club, Mamelodi-Dortmund: il successo dei tedeschi crolla a quota minima su Unibet.

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund LIVE 1-3: primo goal per Jobe Bellingham - Borussia Dortmund, seconda giornata fase a gironi Mondiale per Club. Lo riporta msn.com

È già Natale per il Mamelodi! Il portiere regala il gol al Borussia Dortmund grazie al ‘gioco dal basso’: Nmecha ringrazia Williams - Passata incredibilmente in vantaggio contro il Borussia Dortmund, la squadra ... Da eurosport.it