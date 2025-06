Mamelodi Borussia Dortmund LIVE 0-0 | iniziata la partita

L’attesa è finita: alle 18.00 al TQL Stadium di Cincinnati si accendono i riflettori sulla sfida tra Mamelodi e Borussia Dortmund, prima giornata del Mondiale per Club 2025. Un match che promette emozioni e sorprese, con tifosi pronti a vivere ogni istante in diretta. Resta con noi per seguire la cronaca live e scoprire come si svelerà questa sfida avvincente.

Appuntamento alle ore 18.00 al TQL Stadium di Cincinnati per Mamelodi Borussia Dortmund, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al TQL Stadium di Cincinnati per Mamelodi Borussia Dortmund, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. MAMELODI (4-2-3-1): Williams, Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Mokoena, Allende; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mamelodi Borussia Dortmund LIVE 0-0: iniziata la partita

In questa notizia si parla di: mamelodi - borussia - dortmund - iniziata

Mamelodi-Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni - Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un'emozionante sfida tra Mamelodi e Borussia Dortmund al TQL Stadium di Cincinnati, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Il Malemodi Sundowns sogna in grande: batte l’Ulsan HD al debutto nel Mondiale per Club e si prende la vetta del girone F dopo il pareggio tra Fluminense e Borussia Dortmund. La partita è iniziata con 65’ di ritardo a causa dell’allerta per un tornado che si st Vai su X

DIRETTA: Ulsan-Mamelodi Sundowns LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club; Ecco la nuova regola degli 8 secondi nel calcio: applicata per la prima volta al Mondiale per Club; Mamelodi Sundowns Volano in Vetta nel Girone del Mondiale per Club.

MONDIALE PER CLUB - Mamelodi-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali - Borussia Dortmund, match valido per il Mondiale per Club. Da napolimagazine.com

Diretta Mamelodi Borussia Dortmund/ Streaming video tv: per il sorpasso! (Mondiale per Club 2025, 21 giugno) - Diretta Mamelodi Borussia Dortmund streaming video tv: dovrebbe essere una sfida scontata al Mondiale per Club 2025,per il girone F. Scrive ilsussidiario.net