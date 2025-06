Mamelodi-Borussia Dortmund | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio e vuoi seguire dal vivo l'emozionante sfida tra Mamelodi e Borussia Dortmund, non perderti gli aggiornamenti su orario, formazioni e dove vederla in tv. Al TQL Stadium di Cincinnati, la partita promette scintille: scopri tutto quello che c'è da sapere per vivere al massimo questa emozionante sfida del Mondiale per Club.

Al TQL Stadium in scena la sfida del Mondiale per Club Mamelodi-Borussia Dortmund: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al TQL Stadium di Cincinnati¬†si giocher√† la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del¬†Mondiale per Club¬†tra¬†Mamelodi-Borussia Dortmund. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l‚Äôorario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Mamelodi-Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni

