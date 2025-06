Malvax aperitivo del Liga. Da Pavullo al Campovolo.

Un evento imperdibile che farà vibrare l’anima di ogni fan di Ligabue! Malvax, la band originaria di Pavullo, si prepara a scaldare il palco del Campovolo, portando tutta la passione e l’energia che li contraddistinguono. Un’occasione unica per vivere un’emozione indimenticabile e condividere il palco con uno dei miti della musica italiana. La serata promette di essere memorabile: non perdetevi questo grande inizio!

"Ligabue è un monumento nazionale, è come dire ‘pane e nutella’, tutti lo adorano. Quando una settimana fa ci hanno chiamati per dirci che avremmo aperto il suo concerto, abbiamo pensato a uno scherzo. Poi abbiamo realizzato che era vero ed è fantastico!". Saranno i Malvax, band nata a Pavullo nel 2014, composta da Lorenzo Morandi, Francesco Ferrari, Giacomo Corsini e Jurij Cirone, ad aprire oggi al Campovolo di Reggio Emilia il concerto di Ligabue: "È successo tutto in fretta", spiegano. "Avevamo già una serata programmata, vicino a Monza, ma come si poteva dire di no a Ligabue? Quindi, tutto si fa: alle 16 suoneremo al Campovolo e poi alle 22 saremo a Monza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it