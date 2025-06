maltempo segnalati tanti danni ci sono troppe strade dissestate

Il maltempo ha scatenato un vero e proprio disastro nelle nostre strade, con allagamenti e danni ingenti che mettono in crisi le nostre comunità. Mentre la giunta Lattuca minimizza, definendo questi eventi “eccezionali”, cittadini e amministratori chiedono risposte concrete. La situazione si fa sempre più critica: è ora di affrontare il problema con azioni efficaci e pianificazioni serie per proteggere il nostro territorio.

"È piovuto e puntualmente si sono allagate strade e case. Al verificarsi di danni a strutture pubbliche e private la giunta Lattuca ha risposto che si tratta di fenomeni eccezionali e non si può fare nulla contro il clima impazzito ". Ad affermarlo sono Enrico Sirotti Gaudenzi e Virna Lega, segretario provinciale e responsabile comunale della Lega. "Il sistema di allertamento ufficiale della Regione – proseguono – aveva segnalato per lunedì e martedì una situazione di livello giallo, 'con possibilità di fenomeni localizzati con basso grado di pericolo per le persone e danni limitati', come decine annualmente.