Maltempo a Milano allerta meteo gialla per temporali | quando scatterà

Prepariamoci a un weekend turbolento a Milano: dalle prime ore di questa notte fino alle 6 del mattino, allerta meteo gialla per temporali mette in allerta la città. La protezione civile invita a massima prudenza e attenzione ai possibili disagi. Ecco tutto ciò che bisogna sapere e come affrontare al meglio questa situazione, per garantire sicurezza a tutti i cittadini. Continua a leggere per i dettagli e i consigli utili.

Dalla mezzanotte di oggi, sabato 21 giugno, fino alle 6 di domani mattina sulla città di Milano scatterà l’allerta meteo gialla per rischio temporali. I consigli della protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

