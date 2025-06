Maltempo a Lecco crolla la ruota panoramica | terrore sul lungolago

Una giornata di paura a Lecco, dove il maltempo ha causato il crollo della grande ruota panoramica sul lungolago, creando scompiglio tra cittadini e visitatori. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto l’attrazione, trasformandola in un ammasso di ferraglia e frammenti, mentre i soccorritori sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la zona. Un episodio che ricorderemo come uno dei momenti più tesi e imprevisti di questa estate.

Lecco, 21 giugno 2025 – Terrore sul lungolago di Lecco. La grande ruota panoramica installata sul lungolago, vicino al monumento dei Caduti, è crollata. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi. Ad abbattere l'attrazione sono state le forti raffiche di vento. La ruota panoramica ha ceduto ed è piombata a terra come un castello di carte, tra un gran fragore di rottami e ferraglia. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, insieme ai sanitari di Areu e agli operatori delle forze dell'ordine. Non risultano feriti, né risulta siano stati coinvolti gli automobilisti in transito sulla strada del lungolago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo a Lecco, crolla la ruota panoramica: terrore sul lungolago

In questa notizia si parla di: lungolago - lecco - ruota - panoramica

Lecco, terrore sul lungolago: crolla la ruota panoramica - Un drammatico episodio scuote Lecco: la suggestiva ruota panoramica sul lungolago, simbolo di relax e panorami mozzafiato, è crollata sotto le intense raffiche di vento.

Lecco, il vento abbatte la ruota panoramica sul lungolago; Lecco: il vento abbatte la ruota panoramica sul lungolago; Forte vento a Lecco, crolla la ruota panoramica.

A Lecco, crolla la ruota panoramica sul lungolago colpita dal vento, nessun ferito - A causa delle forti raffiche di vento, un albero è crollato abbattendosi ... Scrive espansionetv.it

Lecco, terrore sul lungolago: crolla la ruota panoramica - La grande ruota panoramica installata sul lungolago, vicino al monumento dei Caduti, è crollata. Da ilgiorno.it