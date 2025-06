Malore in mare per un 14enne | salvato per miracolo

Margherita di Savoia si è trasformata in un teatro di emozioni forti, quando un giovane di soli 14 anni ha rischiato la vita a causa di un malore in mare. Per fortuna, grazie all’intervento tempestivo dei bagnini e delle forze dell’ordine, il ragazzo è stato tratto in salvo per miracolo. La vicenda ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e la preparazione nelle situazioni di emergenza, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza sulle spiagge italiane.

