Malore in mare | morto un 13enne

Un pomeriggio di relax si è trasformato in una tragedia a Margherita di Savoia, quando un ragazzino di 14 anni ha accusato un improvviso malore in mare, lasciando tutti sgomenti. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e inaspettata, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica scomparsa. È un monito sulla fragilità della vita e sull'importanza della sicurezza in acqua.

Era in mare, a Margherita di Savoia, quando improvvisamente ha accusato un malore: è morto così un ragazzo di 14 anni. Sono stati attimi drammatica quelli vissuti nel pomeriggio sulle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Malore in mare: morto un 13enne

In questa notizia si parla di: malore - mare - morto - 13enne

Barletta, malore mentre fa il bagno in mare: muore 13enne - Un ragazzo di 13 anni, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta- Lo riporta msn.com

Margherita di Savoia, 13enne muore dopo malore in mare: inutile il trasporto in elicottero - Il ragazzo, di origini romene, era stato portato sott'acqua e non riusciva a ritornare a riva. Riporta msn.com