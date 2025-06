Malore durante un bagno | giovane portato in ospedale con l' elicottero

Un weekend che avrebbe potuto terminare in tragedia: un giovane di 22 anni ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in un laghetto a San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, con l’elicottero e le squadre specializzate, è stato fondamentale per il suo salvataggio. La sua vita ora dipende dalla rapidità e dalla cura ricevuta: un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prontezza in situazioni di emergenza.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 giugno 2025 un giovane di 22 anni ha avuto un malore mentre faceva il bagno in un laghetto a San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco con due squadre, l'autoscala per una presunta manovra di recupero dalla.

