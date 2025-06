Malore durante il bagno in mare | Manuel ha un arresto cardiaco e muore a 14 anni

Una giornata di sole e spensieratezza si è trasformata in un tragico dramma a Margherita di Savoia, quando Manuel, un ragazzo di appena 14 anni, ha accusato un improvviso malore durante il bagno in mare. L'evento, sconvolgente e inatteso, ha portato a un arresto cardiaco che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È un richiamo alla fragilità della vita e all'importanza della prevenzione, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Era in mare, a Margherita di Savoia, quando improvvisamente ha accusato un malore: è morto così un ragazzo di 14 anni.

