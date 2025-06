Mai in un cinema tre film su quattro finanziati dallo Stato

Nel panorama cinematografico italiano, l'intervento pubblico si fa sentire più spesso di quanto si possa immaginare: su quattro film finanziati, tre sono sostenuti dallo Stato. Tuttavia, emergono dubbi e sospetti di irregolarità che alimentano un acceso dibattito sulla gestione dei fondi pubblici, mettendo in discussione l'efficacia e la trasparenza di un sistema che dovrebbe valorizzare il talento e la cultura del nostro paese. È il momento di fare chiarezza e garantire un futuro più trasparente per il cinema italiano.

Il ministero della Cultura ha segnalato alla Guardia di finanza una lista di 122 pellicole sospettate di aver ricevuto immotivatamente dei finanziamenti pubblici. La sola società di produzione italiana a cui si è appoggiato Kaufmann in due anni ha incassato quasi 840mila euro. Su 459 progetti di film che hanno ottenuto un contributo dallo Stato tra 2022 e 2023 ben 345 non sono mai sbarcati nelle sale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mai in un cinema tre film su quattro finanziati dallo Stato

